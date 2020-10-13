Son dakika... Yüz yüze eğitimde detaylar belli oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli olarak okullarda yüz yüze eğitim başladı. Bazı sınıfların eğitime başlaması ile birlikte tüm sınıfların yüz yüze eğitim başlangıç tarihi araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili detaylar açıklandı. Peki, diğer sınıflar ne zaman açılacak? Ortaokul 5, 6, 7. ve Lise 9, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte cevaplar...

ORTAOKUL VE LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağı bildirilmişti. 12 Ekim Pazartesi itibarıyla tüm ilkokul, ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, salgının seyrine göre 5, 6, 7 ve 9, 10 ve 11. sınıfların hangi tarihte yüz yüze eğitime başlayacağı konusunda açıklama yapılacağı duyuruldu. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.