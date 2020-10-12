Hatay'da orman yangını çıkarma talimatı gazete üzerinden mi verildi?

TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARINA TALİMAT, GAZETEDEN Mİ VERİLDİ?

İddiayı gündeme getiren isim Avukat Burak Bekiroğlu, "Hatay 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 25.09.2020 tarihinde Yeni Yaşam gazetesinin internet sitesine erişim engeli konuldu. Bu karardan 5 gün sonra aynı gazetenin manşetine ve altındaki resme bakın. Ve bugün Hatay yanıyor? Soruyorum: Birileri bir yerlere mesaj mı verdi? PKK'nın gazetesi erişim engellenince fiziki baskısındaki manşet ve yangın fotoğrafı! Eylem talimatı vermişler" iddiasında bulundu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Arsuz ve Belen ilçelerinde çıkan yangınlarda zarar gören ormanlık alanlar ve yerleşim yerleri drone ile havadan görüntülendi. Yangınlar, iki gün önce Cuma günü sabah Belen, akşam da Arsuz ilçesinde çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine ekipler yangınlara havadan ve karadan müdahale etti.