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Haberler Galeri Fettah Can Hatay ve Trabzon'daki yangınlardan sonra çıldırdı! Fettah Can'ın sosyal medya paylaşımı gündem oldu

Fettah Can Hatay ve Trabzon'daki yangınlardan sonra çıldırdı! Fettah Can'ın sosyal medya paylaşımı gündem oldu

Ünlü sanatçı Fettah Can, Hatay ve Trabzon'daki yangınların arkasında PKK'nın olmasının ortaya çıkmasıyla çılgına döndü. Sosyal medya platformu Twitter'daki resmi hesabından paylaşımda bulunan Fettah Can, sert ifadeler kullandı. Fettah Can'ın paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 11.10.2020 18:50 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 18:56
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Fettah Can Hatay ve Trabzon'daki yangınlardan sonra çıldırdı! Fettah Can'ın sosyal medya paylaşımı gündem oldu

Yangınların arkasından PKK çıktı, Fettah Can çıldırdı! Ünlü sanatçı Fettah Can, Trabzon ve Hatay'daki yangınların ardından sosyal medya hesabından sert ifadelerle bir paylaşımda bulundu.

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Fettah Can Hatay ve Trabzon'daki yangınlardan sonra çıldırdı! Fettah Can'ın sosyal medya paylaşımı gündem oldu

Fettah Can'ın sitem dolu paylaşımı Twitter'da gündeme oturdu. İşte Fettah Can'ın o paylaşımı...

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Fettah Can Hatay ve Trabzon'daki yangınlardan sonra çıldırdı! Fettah Can'ın sosyal medya paylaşımı gündem oldu

"Bu yangını başlatan pkk'lı p... bulunup o ormanda benzin dökülüp yakılması lazım.İnsan Hakkı insan olana verilir bu yaratıkları ceza evlerinde beslemeye gerek yok. Bu arada Pkk'lılara bu şerefsizlere sempati duyanlar destekleyenler hepinizin Allah belanızı versin".

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Fettah Can Hatay ve Trabzon'daki yangınlardan sonra çıldırdı! Fettah Can'ın sosyal medya paylaşımı gündem oldu

Paylaşımı ile gündem olan Fettah Can'ın özel hayatı merak konusu oldu. Sevenleri Fettah Can'ın aslen nereli olduğunu merak etti. Peki Fettah Can nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

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Fettah Can Hatay ve Trabzon'daki yangınlardan sonra çıldırdı! Fettah Can'ın sosyal medya paylaşımı gündem oldu

Fettah Can 12 Ekim 1975 yılında Bursa'nın Karacabey ilçesinde dünyaya geldi. Arnavut kökenlidir.