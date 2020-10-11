"Bu yangını başlatan pkk'lı p... bulunup o ormanda benzin dökülüp yakılması lazım.İnsan Hakkı insan olana verilir bu yaratıkları ceza evlerinde beslemeye gerek yok. Bu arada Pkk'lılara bu şerefsizlere sempati duyanlar destekleyenler hepinizin Allah belanızı versin".