ANA SAYFA
Fettah Can Hatay ve Trabzon'daki yangınlardan sonra çıldırdı! Fettah Can'ın sosyal medya paylaşımı gündem oldu
Ünlü sanatçı Fettah Can, Hatay ve Trabzon'daki yangınların arkasında PKK'nın olmasının ortaya çıkmasıyla çılgına döndü. Sosyal medya platformu Twitter'daki resmi hesabından paylaşımda bulunan Fettah Can, sert ifadeler kullandı. Fettah Can'ın paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Giriş Tarihi: 11.10.2020 18:50 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 18:56
- 1
- 37
- 2
- 37
- 3
- 37
- 4
- 37
- 5
- 37