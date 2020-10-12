12 Ekim 2020, Pazartesi
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BBC Türkçe ve DW, Hatay'daki orman yangını haberinde "PKK" diyemedi

'da 3 ilçede çıkan ve 30 saatte kontrol altına alınan büyük bir yeşil alan kaybına yol açan orman yangınlarını 'nın alt kollarından "" isimli örgüt üstlendi. ile ise haberlerinde PKK'nın parmağı olduğunu yazamadı.

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Giriş Tarihi: 12.10.2020 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020
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BBC Türkçe ve DW, Hatay'daki orman yangını haberinde PKK diyemedi

ve 'ta cuma günü çıkan yangınlar büyük hasara yol açtı. Yerleşim yerlerini hedef alan yangınlar ile vatandaşlar büyük dehşet yaşadı. Büyük hasara yol açan yangını 'lı " İnisiyatifi" üstlendi. Yangınları PKK'nın üstlenmesi Türkçe yayın yapan yabancı medya kuruluşlarında yer almadı.

PKK DİYEMEDİLER
Yangınları PKK'nın üstlenmesi 'de tek bir satır bile yer almadı. Yangınların hasarı ve sonradan yapılan açıklamalara yer verilen haberde yangını kimin üstlendiğine dair bilgiler gizlendi.

FAİLİ BELLİ SABOTAJ!

PKK'nın Hatay yangınlarını üstlenmesi haberde yerini almadı. Haberde yalnızca "sabotaj ihtimali" üzerinde duruldu. Alman () medya kuruluşunun haber sitesinde de yangınların failine dair herhangi bir bilgi yer almadı.

PKK İLE İLGİLİ HABER SAYISI SIFIR

aleyhinde yapılan kurmaca haberleriyle sık sık gündeme gelen BBC Türkçe 1 Haziran- 1 Eylül tarihleri arasında da orman yangınları ile ilgili 14 haber yapmış ancak PKK'nın yangınları üstlenmesi ile ilgili sadece 3 haber yapmıştı. Deutsche Welle haber sitesinde ise aynı tarihlerde orman yangınları ile ilgili haberlerin sayısı 11 iken PKK ile ilgili haberlerin sayısı 0 olmuştu.

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