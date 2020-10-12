BBC Türkçe ve DW, Hatay'daki orman yangını haberinde "PKK" diyemedi

PKK İLE İLGİLİ HABER SAYISI SIFIR

Türkiye aleyhinde yapılan kurmaca haberleriyle sık sık gündeme gelen BBC Türkçe 1 Haziran- 1 Eylül tarihleri arasında da orman yangınları ile ilgili 14 haber yapmış ancak PKK'nın yangınları üstlenmesi ile ilgili sadece 3 haber yapmıştı. Deutsche Welle haber sitesinde ise aynı tarihlerde orman yangınları ile ilgili haberlerin sayısı 11 iken PKK ile ilgili haberlerin sayısı 0 olmuştu.