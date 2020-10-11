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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

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Giriş Tarihi: 11.10.2020 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Görüşmede, Ermenistan'ın ateşkes ihlallerini değerlendirdikleri bildirildi.

ATEŞKES İHLALLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

İşgalci Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri üzerine harekete geçen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan'ın ateşkes ihlallerini değerlendirildi.

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