Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Görüşmede, Ermenistan’ın ateşkes ihlallerini değerlendirdikleri bildirildi.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Görüşmede, Ermenistan'ın ateşkes ihlallerini değerlendirdikleri bildirildi.
ATEŞKES İHLALLERİ DEĞERLENDİRİLDİ
İşgalci Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri üzerine harekete geçen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan'ın ateşkes ihlallerini değerlendirildi.