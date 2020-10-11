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İsrail'den 'ABD'ye Katar'a F-35 satmayın' tepkisi

, 'nin ile yaptığı anlaşmasına karşı çıkmaya devam ediyor. Ülkesinin güvenliği için ABD'nin Katar'a F-35 satmasını istemediklerini belirten İsrail , "Bölgedeki güvenlik ve askeri üstünlüğümüz bizim için en önemli şeydir." dedi.

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Giriş Tarihi: 11.10.2020
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İsrail'den 'ABD'ye Katar'a F-35 satmayın' tepkisi

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in ABD'nin Katar'a herhangi bir F-35 savaş uçağı satışına karşı çıkacağını aktardı.
İsrail, bölgedeki askeri üstünlüğünü korumak amacı ile bölge ülkelerine yapılacak silah satışlarına engel olmaya devam ediyor.

"BÖLGEMİZ HALA İSVİÇRE'YE DÖNÜŞMEDİ"

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğünü korumak amacı ile ABD'nin Katar'a herhangi bir F-35 savaş uçağı satışına karşı çıkacaklarını aktardı.

Cohen, Katar'a F-35 satılmasına ilişkin ise "Bölgedeki güvenlik ve askeri üstünlüğümüz bizim için en önemli şeydir. Bölgemiz hala İsviçre'ye dönüşmedi" dedi.

KATAR'A F-35 SATIŞINDAN RAHATSIZ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail'in ABD aracılığı ile ilişkilerin normalleştirme anlaşmasının ardından ABD, BAE'nin F-35 almasına onay vermeyi kabul etmişti. İsrail, ise BAE'nin F-35 almasından rahatsız olacağını dile getirmişti.

Öte yandan ABD, İsrail'in "niteliksel askeri üstünlüğünü" koruma ilkesi altında bölgedeki diğer ülkelere ileri düzey silah satışları konusunda İsrail'e danışıyor.

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