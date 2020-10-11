Son dakika: Türkiye'den Yunan Bakan Dendias'a 2016'daki görüşmeler hakkında sert tepki
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın bir gazete mülakatında Türkiye'ye yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Aksoy yaptığı açıklamada, "İddialar ve beyanlar asılsızdır. İstikşafi görüşmeler 2016’da Yunanistan’ın talebi üzerine durdurulmuştur" ifadelerine yer verdi.
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un yaptığı açıklama;
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Eleftheros Typos gazetesinde bugün (11 Ekim) yayımlanan mülakatında ülkemize ilişkin iddia ve beyanları asılsızdır. İstikşafi görüşmeler 2016'da Yunanistan'ın talebi üzerine durdurulmuştur. Bunun Türkiye'den kaynaklandığı iddiası kamuoyunu yanıltmaya matuftur. Aynı şekilde istikşafi görüşmelerde tek bir meselenin ele alındığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Bu görüşmelerin amacı, iki ülke arasında birbirleriyle bağlantılı tüm meselelerin çözüme kavuşturulmasıdır.
Detaylar gelecek...