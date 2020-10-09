09 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu İtalya'ya gitti

Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu İtalya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, gündemi hakkında görüşmek için 'ya gitti. Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ve Başbakan Conte ile görüştü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2020 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020
ABONE OL
Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu İtalya'ya gitti

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, resmi ziyaret için geldiği İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giuseppe Conte ile görüştü.

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra 2. yurt dışı ziyareti için Roma'da bulunan Sakelaropulu, İtalyan mevkidaşı Mattarella tarafından Quirinale sarayında resmi törenle karşılandı. İki cumhurbaşkanı burada baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Sakelaropulu daha sonra başbakanlığa geçerek Conte ile bir saat görüştü.

DOĞU AKDENİZ DE KONUŞULDU

Sakelaropulu'nun temaslarında, iki ülke ilişkileri, ekonomik krizin sonuçları, düzensiz göç, Doğu Akdeniz, bölgesel krizler, Kovid-19 salgını, NATO ve BM bağlamındaki iş birlikleri ele alındı.

İki cumhurbaşkanının, AB'nin bölgesel krizlerde daha güçlü bir rolünün olması konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

Ev sahibi Cumhurbaşkanı Matterella'nın, Yunan mevkidaşına düzensiz göç meselesinin bütün Avrupa Birliği'ni (AB) ilgilendiren bir sorun olduğunu belirttiği, ayrıca iki cumhurbaşkanın da bu konunun sadece Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin omuzlarına bırakılmaması hususunda hemfikir oldukları aktarıldı.

Yunanistan ekonomisi darboğazda! Stratejik öneme sahip limanı satışa çıkardı! YUNANİSTAN EKONOMİSİ DARBOĞAZDA! STRATEJİK ÖNEME SAHİP LİMANI SATIŞA ÇIKARDI!
Yunanistan tarafını belli etti! Yunanistan Azerbaycan büyükelçisini geri çekti YUNANİSTAN TARAFINI BELLİ ETTİ! YUNANİSTAN AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİSİNİ GERİ ÇEKTİ
Son dakika: Türkiye-Yunanistan arasındaki toplantı ertelendi SON DAKİKA: TÜRKİYE-YUNANİSTAN ARASINDAKİ TOPLANTI ERTELENDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA