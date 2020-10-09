O illerde vaka sayısında rekor düşüş: Bakan Koca 7 ildeki son durumu tek tek açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 ilde koronavirüse karşı verilen mücadeleye ilişkin detayları paylaştı. Bakan Koca verilen mücadele sonrasında bu illerde vaka sayıları ve yoğun bakımlardaki doluluğun ciddi anlamda düştüğünü belirtti.

ORANLARLA AÇIKLADI

Çalışmamızda Adana, Gaziantep, Hatay, Gaziantep, Kilis, Mersin ve Osmaniye olmak üzere 7 ilimiizin koronavirüsle mücadelede geldiği noktayı ele aldık. Filyasyon ekibimizin çalışmalarını değerlendirdik. 7 ilimizin her biri için oranları belirteceğim.

ADANA'DA VAKA SAYISI ÜÇTE BİRE İNDİ

Adana'da bugün vaka sayımız üçte birine inmiş. Yüzde 66 oranında düşmüş durumdadır. Müracaat eden kişi sayısı yüzde 60 oranında azaldı.

Adana'da aralarında bir doktorun olduğu 3 kişiden oluşan filyasyon ekip sayımız 228'e çıkmıştır. Mersin'de de Adana'da oluduğu gibi son dönemde üçte bire indi. Yatak doluluk oranımız Mersin'de yüzde 49, yoğun bakım yüzde 65'dir.

GAZİANTEP'TE YARI YARIYA DÜŞÜŞ

Gaziantep'te vaka sayımızda yarı yarıya düşüş görüyoruz. Geçen aya göre Kovid başvuraları üçte bir oranda azaldı. Yatak doluluk yüzde 58, yoğun bakım yüzde 77'dir. Gaziantep'te 241 filyasyon ekibi sahada.

KAHRAMANMARAŞ'TA YATAK DOLULUK ORANI YÜZDE 50

Kahramanmaraş'ta vaka sayılarında yüzde 30 oranında düşüş görüyoruz. Yatak doluluk oranı yüzde 50. Yoğun bakım yüzde 78.

HATAY'DA YÜZDE 66 AZALMA VAR

Hatay'da vaka sayısının üçte bire düştüğünü görüyoruz. Yüzde 66 oranında azalma olduğunu görüyoruz. Yatak doluluk yüzde 51, yoğun bakım yüzde 77.

OSMANİYE'DE BAŞVURU YÜZDE 40 AZALDI

Osmaniye'de üçte bire inen vaka sayısında başvuruda yüzde 40 azalma var. Yatak doluluk yüzde 50, yoğun bakım yüzde 67'dir. Filyasyon ekip sayımız 50.

KİLİS'TE REKOR AZALMA

Kilis'te yaklaşık yüzde 75 oranında bir azalma görüyoruz, yani dörtte birine inmiştir. Yatak doluluk oranı yüzde 49, yoğun bakım yüzde 71.