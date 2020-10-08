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Yunanistan ekonomisi darboğazda! Stratejik öneme sahip limanı satışa çıkardı!

Son dakika haberi... Ekonomik darboğazda olan , ikinci stratejik öneme sahip Skaramanga limanını da 'li girişim grubuna satıyor. Öte yandan ABD’nin hedefinin Avrupa’nın en büyük tersanesini inşa etmek istediği ifade edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.10.2020 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020
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Yunanistan ekonomisi darboğazda! Stratejik öneme sahip limanı satışa çıkardı!

Ekonomik çıkmazın eşiğinde olan Yunanistan stratejik limanlarını bir bir elinden çıkarıyor. ABD, stratejik öneme sahip Dedeağaç ve Elevsina limanının ardından Skaramanga limanını da almak için Yunan yetkililerle masaya oturdu.

ABD'nin hedefinin Avrupa'nın en büyük tersanesini inşa etmek istediği ifade edildi. ABD'nin bölgede donanmaya katılacak 4 yeni fırkateynin inşasını Yunanistan'daki tersanelerde yapmayı hedeflediği kaydedildi. Ayrıca ABD, Yunanistan'daki tersaneleri de 6. Filo'nun bakım merkezi haline getirmeyi planlıyor.

İLK GÖRÜŞME WASHİNGTON'DA YAPILDI

Genel Müdür Adam Boehler başkanlığındaki Amerikan Devlet Finans kuruluşu International Development Finance Corporation (DFC) yöneticilerinin, Amerikan İhracat-İthalat Bankası başkanı Kimberly Reed ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Müdür Yardımcısı Bonnie Glick ile birlikte Elevsina tersanelerinde ziyaretinden sonra, ONEX şirketi Başkanı Panos Ksenokostas Washington'da Skaramanga tersanelerini satışını konuştuğu kaydedildi.

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