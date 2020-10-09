09 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye'den Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi için yeni NAVTEX ilanı!

Türkiye'den Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi için yeni NAVTEX ilanı!

Son dakika haberi... Sismik Araştırma Gemisi için 'de 9 Kasım'a kadar ilan edildi. Öte yandan bugün akşam saatlerinde , 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Midilli Adası'nın gayri askeri statüsünün ihlal edildiği gerekçesiyle yeni bir NAVTEX ilan etmişti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2020 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020
ABONE OL
Türkiye'den Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi için yeni NAVTEX ilanı!

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 9 Kasım'a kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

Türkiyeden Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi için yeni NAVTEX ilanı! TÜRKİYE'DEN BARBAROS HAYREDDİN PAŞA SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ İÇİN YENİ NAVTEX İLANI!

İlana göre, geminin görevi 10 Ekim'den 9 Kasım'a kadar sürecek.

Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

BİR NAVTEX DE AKŞAM SAATLERİNDE İLAN EDİLMİŞTİ

Öte yandan Türkiye, 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Midilli Adası'nın gayri askeri statüsünün ihlal edildiği gerekçesiyle yeni bir NAVTEX ilan etti.

14 Eylül ve 22 Eylül'deki NAVTEX ilanlarının ardından İzmir İstasyonundan yayınlanan NAVTEX ilanında Yunanistan'a 3. kez 'Lozan' uyarısı yapıldı.

İHLAL EDİLDİ

İzmir istasyonu tarafından yayınlanan NAVTEX'te "LA08-215/20 numaralı NAVTEX mesajı ile Midilli Adasının 1923 Lozan Barış Anlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir." denildi.

Türkiyeden yeni NAVTEX ilanı! Yunanistana Lozan uyarısı TÜRKİYE'DEN YENİ NAVTEX İLANI! YUNANİSTAN'A 'LOZAN' UYARISI
Türkiyeden yeni NAVTEX ilanı! Yunanistana Lozan uyarısı

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA