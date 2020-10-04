04 Ekim 2020, Pazar
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Son dakika: Türkiye-Yunanistan arasındaki toplantı ertelendi

Son dakika haberi... Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ile arasında yarın yapılması planlanan toplantı ileri bir tarihe ertelendi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.10.2020 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020
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Son dakika: Türkiye-Yunanistan arasındaki toplantı ertelendi

Türkiye ile Yunanistan arasında yarın NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantının, teknik nedenlerle ilerleyen günlerde yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği NATO Karargahı'nda, yarın yapılması planlanan toplantının tamamen teknik nedenlerle ilerleyen günlerde gerçekleştirilmesine karar verildi. Kararın iki ülke tarafından ortak alındığı öğrenildi.

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