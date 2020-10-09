KPSS son dakika: KPSS önlisans sınavı ne zaman, hangi tarihte? KPSS parası hangi bankaya yatırılacak? İşte liste...
KPSS önlisans sınavı ne zaman, hangi tarihte? Devlet bünyesinde görev almak isteyen adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda ter dökecek. Ekim ayına geldiğimiz dönemde KPSS geç başvuru ücretinin ne zaman ve hangi bankaya ödeneceği adaylar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. "KPSS önlisans sınavı ne zaman, hangi tarihte?" Sorusunun yanıtı için detayları sizler için araştırdık. İşte, KPSS parası hangi bankaya yatırılacak? İşte liste...
KPSS önlisans sınavı ne zaman, hangi tarihte? KPSS parası hangi bankaya yatırılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS'de önlisans mezunları için sınav tarihi geri sayımı sürüyor. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre KPSS önlisans sınavı 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. İşte, KPSS önlisans sınavı ne zaman, hangi tarihte? KPSS parası hangi bankaya yatırılacak? İşte liste...
KPSS Ortaöğretim başvuruları 30 Eylül'de sona erdi
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı 22 Kasım'da uygulanacak. Sınava başvurular, 15-30 Eylül'de yapıldı.
KPSS 2020 SINAVLARI NE ZAMAN?
2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020'de yapıldı.
2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül'de KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül'de gerçekleşti.
KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim'de KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım'da yapılacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
KPSS Ortaöğretim geç başvuru işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra başvurularını gerçekleştirecekler. Sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.
GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?
Geç başvuru günlerinde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor. Buna göre, 2020 KPSS Ortaöğretim geç başvuru ücreti 120,00 TL'dir.
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecek.