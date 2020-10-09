KPSS önlisans sınavı ne zaman, hangi tarihte? KPSS parası hangi bankaya yatırılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS'de önlisans mezunları için sınav tarihi geri sayımı sürüyor. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre KPSS önlisans sınavı 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. İşte, KPSS önlisans sınavı ne zaman, hangi tarihte? KPSS parası hangi bankaya yatırılacak? İşte liste...

KPSS Ortaöğretim başvuruları 30 Eylül'de sona erdi

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı 22 Kasım'da uygulanacak. Sınava başvurular, 15-30 Eylül'de yapıldı.