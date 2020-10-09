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Avukat Merve Doğan PKK'dan tutuklandı

'da etkisiz hale getirilen "Doktor Amara" kod isimli kırmızı listede aranan terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu tutuklandı.

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Giriş Tarihi: 09.10.2020 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020
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Avukat Merve Doğan PKK'dan tutuklandı

'ın ilçesinde etkisiz hale getirilen 'lı teröristle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan , tutuklandı.

Lice'de Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında 3 Ekim'de düzenlenen hava destekli operasyonda Terörden Arananlar Listesi'nde "Kırmızı Kategori"de yer alan "Doktor Amara" kod isimli Müzeyyen Aydınlı'nın etkisiz hale getirilmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün teröristle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Doğan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Doğan'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

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