Diyarbakır Barosuna kayıtlı avukat PKK militanı çıktı! Kırmızı kategorideki teröristin sağ kolu

Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın öldürüldüğü operasyonda, örgüte ait materyeller ve fotoğraflara da el konuldu. Aydınlı ile bir başka kadın teröristin samimi şekilde çektirilmiş fotoğraflarına yapılan incelemede fotoğraftaki kadının kimliği ortaya çıktı.