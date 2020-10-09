TBMM Başkanı Şentop Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatını inceledi

TBMM Başkanı Şentop, buradaki ziyareti sırasında bölgede daha önce çıkan bir yangında tahrip olan ormanlık alana oğulları Selahattin ve Ömer Şentop ile birlikte kendisi, eşi ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli adına birer fidan dikti.