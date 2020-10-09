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TBMM Başkanı Şentop Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatını inceledi

Külliyesi inşaatı tüm hızıyla devam ederken, Başkanı Mustafa Şentop çalışma sahasında incelemelerde bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2020
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TBMM Başkanı Şentop Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatını inceledi

Başkanı Mustafa Şentop, geçen yıl temeli atılan Külliyesi inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Şentop, buradaki ziyareti sırasında bölgede daha önce çıkan bir yangında tahrip olan ormanlık alana oğulları Selahattin ve Ömer Şentop ile birlikte kendisi, eşi ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli adına birer fidan dikti.

Şentop'a, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, Doğa Koruma ve 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu ile yüklenici firma sahibi Özgür Peker eşlik etti.

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