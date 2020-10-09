Terörist olduğu ortaya çıkan Avukat Merve Doğan: Bize terörist gözüyle bakıyorlar

Diyarbakır'da "Kırmızı" kategorideki Müzeyyen Aydınlı'nın öldürüldüğü son dakika operasyonunda ele geçirilen fotoğraflarda, sağ kolunun Diyarbakır Barosuna kayıtlı avukat Merve Nur Doğan ismindeki kadın olduğu belirlenirken terörist, jandarmanın ve emniyetin ortak çalışmasıyla saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

TERÖRİST AVUKATLA İLGİLİ ÇARPICI AYRINTILAR

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 3 Ekim'de gerçekleştirilen Yıldırım-7 operasyonunda, 4 terörist etkisiz hale getirilmiş, ölü ele geçirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda 'Kırmızı' kategoride yer alan sözde Orta Saha Amed Eyaleti Özel Güç (Kalender) sorumlusu 'Amara Doktor' kod adını taşıyan 'Müzeyyen Aydınlı' olduğu tespit edilmişti. Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın öldürüldüğü son dakika operasyonu neticesinde, örgüte ait materyeller ve fotoğraflara da el konulurken, fotoğraflar arasında terörist Aydınlı ile bir başka kadın teröristin samimi pozları ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLAR İNCELENDİ VE AVUKAT MERVE NUR DOĞAN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırma sonrası terörist Aydınlı'nın yanındaki kadının kimliği belirlendi. Teröristin Diyarbakır Barosuna kayıtlı Merve Nur Doğan isimli avukat olduğu, örgüte 2018 yılında katıldığı ve PKK'da Doğa Dilşa (Bese) kod adını aldığı tespit edildi. Jandarma ve emniyetin müşterek operasyonu ile terörist saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOKLU BAROYA KARŞI ÇIKAN DİYARBAKIR BAROSUNA KAYITLI

Bilindiği gibi Diyarbakır Barosu, çoklu baro düzenlemesine karşı çıkarak eylem düzenlemiş, eylemde Baro Başkanı Cihan Aydın, 'Baroları 1,2,3 diye numaralandırarak avukatları ayrıştırmayı, kutuplaştırmayı ve örgütsüz bırakmayı amaçlıyorlar' açıklamalarında bulunmuştu.

BARO AVUKATI RESMEN TERÖRE HİZMET ETMİŞ

Çoklu baro düzenlemesine karşı olan Diyarbakır Barosuna bağlı avukatı, 'örgüt' diye kime hizmet ettiği, Lice'de gerçekleştirilen operasyonda belli oldu. (Özgür Cebe/Sabah)