Sözcü Gazetesi ve muhabiri İsmail Saymaz'dan skandal! İnsan canını hedef alan trafik canavarını korudu!

POLİSİN DUR İHTARINA UYMADAN KAÇTILAR!

Sefer Yalın'ın polis kontrol noktasından dur ihtarına uymadan kaçtığı; Serkan Türk'ün ise uygulama noktasında polis memurunun ancak silah çekmek suretiyle durdurabildiği tespit edildi.



6 KİŞİYE 9 BİN 530 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Görüntülerde yer alan 6 şahsa, polisin "Dur" ihtarına uymamak, hız limitlerini yüzde 50'den fazla aşmak, plakayı gizlemek ya da farklı okunacak şekilde değiştirmek suçlarından toplamda 9 bin 530 TL para cezası kesildiği öğrenildi.

Söz konusu şahısların daha önce de polisin dur ihtarına uymadıkları, birçok kural ihlali yaptıkları ve birçok ceza aldıkları tespit edildi.

HIZ LİMİTİNİN ÇOK ÜZERİNDE VE TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK ŞEKİLDE ARAÇ KULLANDILAR!

Söz konusu şahısların yaptıkları ihlalleri gizlemek amacıyla plakaların harf ve rakam gruplarını değiştirdikleri, plakaları katlayarak okunmasını engelledikleri, hız limitinin çok üzerinde ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandıkları, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtıkları öğrenildi.

Sosyal medyada 29 Eylül 2020 tarihinde yayınladıkları, kendi kural ihlallerini ve güvenlik güçleriyle hakaret nitelikteki konuşmalarını ve tahrifat yapılmış plakalarının yer aldığı görüntüleri kaldırmaları ancak sadece polisin durdurduğu anın görüntülerini vermeleri dikkat çekici bulunuyor.

Görüntülerde; trafik uygulaması yapan trafik polis memurunun, dur ihtarına uymayarak kaçan 2 motosiklet sürücüsünden sonra diğerlerini durdurmak amacıyla belindeki beylik silahını çektiği, ancak silahın namlusunun yere doğru olduğu açıkça görülüyor.

SÖZCÜ GAZETESİ VE İSMAİL SAYMAZ TRAFİK CANAVARINI KORUDU!

Sözcü Gazetesi ve İsmail Saymaz; uygulama noktasında polis memurunun ancak silah çekmek suretiyle durdurabildiği Serkan Türk'ü savunmuş, güvenlik kuvvetlerinin uygulamasını eleştirmişti.