Ankara'da ulaşım krizi! 146 halk otobüsü işletmecisi Yavaş’a tepki olarak hatlardan çekildi
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Mansur Yavaş’ın özel toplu taşıma araçlarının güzergâh düzenlemelerinin Ulaşım Koordinasyon Merkezi genel kurulunda gündeme almaması üzerine 14 güzergâhta çalışan toplam 146 halk otobüsü hatlardan çekildi. CHP’li belediye konuyla alakalı yasal süreci başlattıklarını duyurdu.
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GÜZERGÂH DÜZENLEMESİ GÜNDEME ALINMAYINCA PROTESTO EDİLDİ
Halk otobüsü işletmecileri, 14 ayrı güzergâhta çalışan toplam 146 halk otobüsünü hatlardan çekerek CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.
GÜZERGÂH DÜZENLEMESİ GÜNDEME ALINMAYINCA PROTESTO EDİLDİ
İşletmeciler, 146 halk otobüsü hatlardan çekme kararına 'özel toplu taşıma araçlarının güzergâh düzenlemelerinin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulunda gündeme alınmamasını' gerekçe gösterdi.
ABB ve EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hatlardan araçlarını çeken işletmecilerle ilgili yasal sürecin başlatıldığını kaydetti.
FATMA DAMLA KAYAYERLİ/SABAH