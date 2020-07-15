CHP'li Mansur Yavaş'ın adamları AK Partili üyelere saldırdı! Gökçek'ten sert tepki

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Masur Yavaş ve üyeleri, AK Parti Keçiören Belediye Meclis Üyesi Metin Akdemir'in belediye meclisinde "Ankara'da un var su var ama ekmek yapacak maya yok" sözleri üzerine tartışma çıkardı. Bu sözlerin ardından Yavaş, oturduğu yerden ayağa kalkınca diğer CHP'li üyeler de kavga çıkardı.

"MECLİSİ DAĞBAŞI SANIYORLAR!"

Ankara Belediye Meclisi'ne ara verildikten sonra CHP'liler AK Partililer'in üzerine saldırdı. Olayla ilgili görüntüler sosyal medyada yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek, "Yer Ankara Büyükşehir meclisi. Faaliyet raporu görüşülüyor. Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'li üyeler ayağa kalkıyor, AK Partili meclis üyelerinin üstüne yürüyor. Yetmiyor, dışarıdan Yavaş'ın adamları meclisi basıyor. Sanırım birileri meclisi dağ başı sanıyor" dedi.

MECLİS DIŞINDA DARP ETTİLER

Saldırı bina dışında da sürdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlileri meclisin dışında AK Partili meclis üyelerinin üzerine yürüyerek tehdit edip darp etmeye çalıştı.

Damla Kaya/SABAH