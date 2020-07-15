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CHP'li Mansur Yavaş'ın adamları AK Partili üyelere saldırdı! Gökçek'ten sert tepki

Sabah'tan Damla Kaya'nın haberine göre, ’li Büyükşehir Belediye Başkanı ve üyeleri, Metin Akdemir’in “Ankara’da un var, su var ama ekmek yapacak maya yok” sözleri üzerine tartışma çıkardı. Bu sözlerin ardından Yavaş, oturduğu yerden ayağa kalkınca diğer CHP’li üyeler ’e saldırdı.

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Giriş Tarihi: 15.07.2020 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020
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CHP'li Mansur Yavaş'ın adamları AK Partili üyelere saldırdı! Gökçek'ten sert tepki

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Masur Yavaş ve üyeleri, AK Parti Keçiören Belediye Meclis Üyesi Metin Akdemir'in belediye meclisinde "Ankara'da un var su var ama ekmek yapacak maya yok" sözleri üzerine tartışma çıkardı. Bu sözlerin ardından Yavaş, oturduğu yerden ayağa kalkınca diğer CHP'li üyeler de kavga çıkardı.

CHPli Mansur Yavaşın adamları AK Partili üyelere saldırdı! Gökçekten sert tepki CHP'Lİ MANSUR YAVAŞ'IN ADAMLARI AK PARTİLİ ÜYELERE SALDIRDI! GÖKÇEK'TEN SERT TEPKİ

"MECLİSİ DAĞBAŞI SANIYORLAR!"

Ankara Belediye Meclisi'ne ara verildikten sonra CHP'liler AK Partililer'in üzerine saldırdı. Olayla ilgili görüntüler sosyal medyada yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek, "Yer Ankara Büyükşehir meclisi. Faaliyet raporu görüşülüyor. Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'li üyeler ayağa kalkıyor, AK Partili meclis üyelerinin üstüne yürüyor. Yetmiyor, dışarıdan Yavaş'ın adamları meclisi basıyor. Sanırım birileri meclisi dağ başı sanıyor" dedi.

CHPli Yavaşın adamları AK Partili üyelere saldırdı! Gökçekten sert tepki CHP'Lİ YAVAŞ'IN ADAMLARI AK PARTİLİ ÜYELERE SALDIRDI! GÖKÇEK'TEN SERT TEPKİ

MECLİS DIŞINDA DARP ETTİLER

Saldırı bina dışında da sürdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlileri meclisin dışında AK Partili meclis üyelerinin üzerine yürüyerek tehdit edip darp etmeye çalıştı.

Damla Kaya/SABAH

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