Mansur Yavaş'ın hedef aldığı Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman'ın; Ankara Halk Ekmek A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmadığı bildirildi. Ahmet Sarıduman'ın, iş akdinin feshi ile ilgili alınan yönetim kurulu kararında imzasının bulunmadığı öğrenildi.

SÖZCÜ GAZETESİ DE, AHMET SARIDUMAN'I HEDEF ALDI

Sözcü Gazetesi; Mansur Yavaş'ın gerçek dışı açıklamalarına atıfta bulunarak, "Mansur Yavaş'ın kastettiği kişinin Ahmet Sarıduman olduğu anlaşıldı" iddiasında bulunuştu.





SÖZCÜ GAZETESİ'NİN YALAN HABERİ!

Sözcü Gazetesi; 17 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan "Kendi kendini işten atıp tazminat aldı" başlıklı haberinde; Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman'ı hedef aldı.

Haberde; şu iddialar yer aldı:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yaşanan bu skandalı Başkan Mansur Yavaş açıkladı. Mansur Yavaş, belediye meclisi toplantısında şöyle dedi: 'Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü, aynı zamanda yönetim kurulu başkanı. Kendini işten atıyor. Gazetelere 'istifa ettim' diyor ama kendi kendini işten attığı için kıdem tazminatı alıyor.' Yavaş'ın işaret ettiği ismin Halk Ekmek eski Genel Müdürü Ahmet Sarıduman olduğu ortaya çıktı…"





SARIDUMAN: "VEKALETEN DAHİL YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI YAPMADIM"

Ahmet Sarıduman, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarını ve Sözcü Gazetesi'nin haberini yalanladı. Sarıduman, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada; "Ankara Halk Ekmek A.Ş'de hiçbir dönem (vekaleten dahil) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmadım. Hiçbir zaman 'Genel Müdürlük görevinden istifa ettim' gibi bir söylemde bulunmadım. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullandı.

-Ankara Halk Ekmek A.Ş'de hiçbir dönem(vekaleten dahil) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmadım.



-Hiçbir zaman 'Genel Müdürlük görevinden istifa ettim' gibi bir söylemde bulunmadım.



Kamuoyuna duyurulur. — Ahmet SARIDUMAN #RTE (@sariduman) July 17, 2020

Ahmet Sarıduman'ın; Ankara Halk Ekmek A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmadığı, 8 kişiden oluşan yönetim kurulunun sadece bir üyesi olduğu öğrenildi. Sarıduman'ın, iş akdinin feshi ile ilgili alınan yönetim kurulu kararında da Türk Ticaret Kanunu'nun gereği olarak imzasının bulunmadığı, Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu üyesi olarak dahi işten çıkarılmasına imza atmadığı bildirildi.

YAVAŞ'IN, "HABERCİLERE DE 'İSTİFA ETTİM' DEMİŞ" YALANI!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın; "Habercilere de 'istifa ettim' demiş" şeklindeki iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Ahmet Sarıduman'ın, gazetecilere istifa ettiğine yönelik açıklamada bulunmadığı öğrenildi.

Sarıduman'ın, 20 Ağustos 2019 tarihinde, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada; "Ankara Halk Ekmek Genel Müdürlüğü görevimden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Birlikte çalıştığım tüm mesai arkadaşlarıma -varsa- hakkımı helal ediyor, kendilerinden de helal etmelerini istiyorum" ifadeleri yer alıyor.

Ahmet Sarıduman'ın, söz konusu paylaşımında istifa ettiği ifadesi yer almıyor. Sarıduman, "Görevden ayrıldım" ifadelerini kullanmış.

Ankara Halk Ekmek Genel Müdürlüğü görevimden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Birlikte çalıştığım tüm mesai arkadaşlarıma -varsa- hakkımı helal ediyor, kendilerinden de helal etmelerini istiyorum. @abbhalkekmek — Ahmet SARIDUMAN #RTE (@sariduman) August 20, 2019

KIDEM TAZMİNATI DA YASAL HAK!

Belediye şirketleri dahil tüm şirketlerde genel müdür ataması ya da genel müdürün işten çıkarılması yönetim kurulu kararıyla oluyor.

Ahmet Sarıduman'ı genel müdür olarak atayan şirket yönetim kurulunun aynı şekilde kendisini işten çıkardığı ifade edildi. İş Kanunu'nda rızası dışında iş akdi feshedildiği takdirde, iş akdi feshedilene kıdem tazminatı hakkı doğuyor.





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın; yasal hakkını alan Ahmet Sarıduman'ı yolsuzluk yapmakla suçlamasının etik olmadığı ifade ediliyor. Mesleği avukatlık olan Mansur Yavaş'ın İş Kanunu'nun bu maddelerini bilmiyor olmasının söz konusu olmadığı ifade ediliyor. Mansur Yavaş, "Kendi kendini işten kovup bir de üzerine kıdem tazminatı almış" iddiasında bulunmuştu.





İKİ CÜMLEDE 4 YALAN

İDDİA: "Halk Ekmek'te hem Yönetim Kurulu Başkanı"

GERÇEK: Ahmet Sarıduman'ın, Ankara Halk Ekmek A.Ş'de vekaleten de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmadığı, 8 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'nun sadece bir üyesi olduğu bildirildi.

İDDİA: "Kendi kendini işten kovmuş"

GERÇEK: Belediye şirketleri dahil tüm şirketlerde genel Müdür ataması ya da genel müdürün işten çıkarılması yönetim kurulu kararıyla oluyor.

İDDİA: "Kendi kendini işten kovup bir de üzerine kıdem tazminatı almış"

GERÇEK: Ahmet Sarıduman'ı genel Müdür olarak atayan şirket yönetim kurulunun aynı şekilde kendisini işten çıkardığı bildirildi. İş Kanunu'nun rızası dışında iş akdi feshedildiği takdirde, iş akdi feshedilene kıdem tazminatı hakkı doğuyor.

İDDİA: "Habercilere de 'istifa ettim' demiş"

GERÇEK: Sarıduman, gazetecilere istifa ettiğine yönelik açıklamada bulunmamış. Sarıduman'ın, Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı paylaşımda, istifa ettiği ifadesi yer almıyor, "Görevden ayrıldım" ifadesini kullanmış.



KENAN KIRAN/SABAH