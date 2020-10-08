08 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Kurum açıkladı! İstanbul’da deprem seferberliği başlatıldı

Son dakika: Bakan Kurum açıkladı! İstanbul’da deprem seferberliği başlatıldı

Son dakika haberine göre , "Depreme karşı 'un her yerinde seferberlik başlattık. Hedefimiz 2023'e kadar geri dönüşümde yüz 35-40 oranlarını yakalamak. " dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2020 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020
ABONE OL
Son dakika: Bakan Kurum açıkladı! İstanbul’da deprem seferberliği başlatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili detayları açıkladı. Bakan Kurum, İstanbul'da depreme karşı seferberlik başlatıldığını açıkladı.

İşte Bakan Kurum'un açıklamasından öne çıkanlar;

"İSTANBUL'DA 36 BİN RİSKLİ BİNA VAR"
Esenler'de, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında geri dönüşümden elde edilen 500 bin defter, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla öğrencilere dağıtıldı. Programda konuşan Bakan Kurum, "Hedefimiz 2023'e kadar geri dönüşümde yüz 35-40 oranlarını yakalamak" dedi.

Esenler Belediyesi tarafından başlatılan 'Sıfır Atık' projesi kapsamında geri dönüşümden elde edilen 500 bin defter öğrencilere dağıtıldı. Esenler Kültür Merkezinde yapılan dağıtım programına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Bakan Kurum, öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı. Daha sonra Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, ilçede yapılan geri dönüşüm çalışmaları hakkında Bakan Kurum ve Vali Yerlikaya'ya bilgi verdi. Bakan Kurum programda geri dönüşüm kutusuna pet şişe atıp puan kazandıran kartı okuttu.

Son dakika: Bakan Kurum açıkladı: Zorunlu hale geliyor! SON DAKİKA: BAKAN KURUM AÇIKLADI: ZORUNLU HALE GELİYOR!
Son dakika: LPGli araçlar için müjde! Bakan Kurum duyurdu SON DAKİKA: LPG'Lİ ARAÇLAR İÇİN MÜJDE! BAKAN KURUM DUYURDU

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA