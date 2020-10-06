Kanada'dan skandal karar! Türkiye'ye silah ihracatını askıya aldılar
Son dakika haberleri... Geçen yıl 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Türkiye'ye silah satışını askıya alan Kanada bu defa da Kardeş Azerbaycan'ın Türk SİHA'larıyla destan yazan mücadelesine karşı aynı kararı aldı. Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne Kanada'da üretilen teknolojilerin 'Dağlık Karabağ’da kullanıldığı iddiasıyla' Türkiye’ye ihracat izinlerini askıya alındığını açıkladı.
Champagne, son birkaç günde Kanada teknolojilerinin Dağlık Karabağ'da kullanıldığı yönünde iddiaların ortaya atıldığını belirterek, bunu öğrenir öğrenmez iddiaların araştırılması talimatını verdiğini söyledi.
Kanada Dışişleri Bakanı, ülkenin sıkı ihracat kontrolüne uygun olarak ve devam eden araştırma nedeniyle Türkiye'ye ilgili ihracat izinlerini askıya aldığını kaydetti.
GEÇEN HAFTA ASKIYA ALMA SÖZÜ VERDİ
Champagne, geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'ye satılan silahların insan hakları ihlallerine yol açtığının tespit edilmesi durumunda ihracat izinlerini askıya alma sözü vermişti.
BARIŞ PINARINI DA HAZMEDEMEMİŞTİ
Kanada hükümeti, geçen yıl Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri harekatı gerekçe göstererek Türkiye'ye silah ihracatını askıya aldığını duyurmuştu.