Kanada'dan skandal karar! Türkiye'ye silah ihracatını askıya aldılar

Champagne, son birkaç günde Kanada teknolojilerinin Dağlık Karabağ'da kullanıldığı yönünde iddiaların ortaya atıldığını belirterek, bunu öğrenir öğrenmez iddiaların araştırılması talimatını verdiğini söyledi.

Kanada Dışişleri Bakanı, ülkenin sıkı ihracat kontrolüne uygun olarak ve devam eden araştırma nedeniyle Türkiye'ye ilgili ihracat izinlerini askıya aldığını kaydetti.

GEÇEN HAFTA ASKIYA ALMA SÖZÜ VERDİ

Champagne, geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'ye satılan silahların insan hakları ihlallerine yol açtığının tespit edilmesi durumunda ihracat izinlerini askıya alma sözü vermişti.

BARIŞ PINARINI DA HAZMEDEMEMİŞTİ

Kanada hükümeti, geçen yıl Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri harekatı gerekçe göstererek Türkiye'ye silah ihracatını askıya aldığını duyurmuştu.