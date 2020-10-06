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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan uluslararası topluma Karabağ çağrısı

topraklarının yüzde 20'sini oluşturan Karabağ'ın tarafından işgali ve Karabağ'da yaşanan son gelişmelerle ilgili İletişim Başkanlığı bilgilendirici bir video hazırladı. Videoyu Twitter hesabından paylaşan uluslarası topluma Karabağ çağrısında bulundu.

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Giriş Tarihi: 06.10.2020
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan uluslararası topluma Karabağ çağrısı

Videoyu paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun uluslararası topluma seslenerek "30 yıldır devam eden Dağlık Karabağ ihtilafının çözümü ancak Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesiyle mümkün olacaktır. Türkiye, haklı davasında kardeş Azerbaycan'ın her zaman yanındadır. Uluslararası toplum yasa dışı işgal karşısında artık sessiz kalamaz." dedi.

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