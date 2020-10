İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan uluslararası topluma Karabağ çağrısı

Videoyu paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun uluslararası topluma seslenerek "30 yıldır devam eden Dağlık Karabağ ihtilafının çözümü ancak Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesiyle mümkün olacaktır. Türkiye, haklı davasında kardeş Azerbaycan'ın her zaman yanındadır. Uluslararası toplum yasa dışı işgal karşısında artık sessiz kalamaz." dedi.

The 30-year-old dispute over Nagorno-Karabakh cannot be resolved unless Armenia withdraws from the lands it occupies. Turkey stands with Azerbaijan in this righteous cause. 🇹🇷🤝🇦🇿



The international community can no longer keep silent in the face of this illegal occupation. pic.twitter.com/281Hu2nvP6