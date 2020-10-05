Kılıçdaroğlu'nun yeni sağlık danışmanı Coşkun Bel'den skandal açıklama: Şehir hastaneleri kara delik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, araştırmacı gazeteci Coşkun Bel'i 'Sağlık Politikaları Genel Başkan Danışmanı' olarak görevlendirdi.

Yenişafak'ta yer alan habere göre görevlendirmeyi bugünkü köşesinden duyuran ve iktidarın sağlık politikalarının çöktüğünü iddia eden Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, Coşkun Bel ile kısa bir söyleşi gerçekleştirdi.

Bel'in şaşkınlık yaratan açıklamaları özetle şöyle:

"AK Parti iktidarı son 18 yılda sağlık sistemimizin ayarlarını tamamen bozdu!

Milyon dolarlarla şehir hastaneleri inşa edildi. Edildi de ne oldu? Bu hastanelerde vatandaşa şifa dağıtacak olan doktorlar, hemşireler, tüm sağlık çalışanları mutsuzdur, sıkıntı içindedir ve adaletsizlik şevklerini kırmaktadır.

Hasta sayısı garantili şehir hastanelerinin bu gidişle "Kara delik" olacağı kuşkusuzdur.



Hastalık yapan faktörleri ortadan kaldırmadıkça, her mahalleye bir şehir hastanesi yapsak ne yazar?

Ülkeye "Önce hastalan, sonra tedavi ol" mantığı yerine, koruyucu ve önleyici tıp uygulamalarını ön planda tutarak "Sağlıklı kal, hastalanma" mantığını yerleştireceğiz.

CHP'nin hedefi sağlıklı bir toplum yaratmak olacak. Bu hedefe ulaşacağız."