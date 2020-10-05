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Dağlık Karabağ'da kurtarılan köylerde ezan okunmaya başlandı! Bazı bölgelerde bayraklar asıldı

'ın 'da ilerlemesinin ardından kurtarılan köylerde ezan okunmaya başlandı. Bazı bölgelerde ise bayrak asıldı. Görüntüleri Azerbaycan paylaştı.

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Giriş Tarihi: 05.10.2020 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020
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Dağlık Karabağ'da kurtarılan köylerde ezan okunmaya başlandı! Bazı bölgelerde bayraklar asıldı

- çatışmaları, Cebrail, Fuzuli ve Ağdere illeri yönünde yoğunlaştı.

Dağlık Karabağ'da kurtarılan köylerde ezan okunmaya başlandı! Bazı bölgelerde bayraklar asıldı DAĞLIK KARABAĞ'DA KURTARILAN KÖYLERDE EZAN OKUNMAYA BAŞLANDI! BAZI BÖLGELERDE BAYRAKLAR ASILDI
Dağlık Karabağ'da kurtarılan köylerde ezan okunmaya başlandı! Bazı bölgelerde bayraklar asıldı DAĞLIK KARABAĞ'DA KURTARILAN KÖYLERDE EZAN OKUNMAYA BAŞLANDI! BAZI BÖLGELERDE BAYRAKLAR ASILDI

Azerbaycan ordusu gün içerisindeki operasyonlarında 30 yıldır işgal altında olan Cebrail kenti ile Karhulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Çereken, Daşkesen, Horovlu, Decal, Mahmutlu ve Caferabat köylerini işgalden kurtardı.

EZAN SESİ

Ermenistan ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracı imha eden Azerbaycan askerleri, yine çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi.

BAYRAKLAR ASILDI

Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarının ardından Azerbaycan ordusu tarafından başlatılan harekat tüm hızıyla devam ediyor.

Ele geçirilen bölgelere bayraklar asıldı. O görüntüler Azerbaycan tarafından yayınlandı.

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