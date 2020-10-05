Dağlık Karabağ'da kurtarılan köylerde ezan okunmaya başlandı! Bazı bölgelerde bayraklar asıldı
Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da ilerlemesinin ardından kurtarılan köylerde ezan okunmaya başlandı. Bazı bölgelerde ise bayrak asıldı. Görüntüleri Azerbaycan Milli Savunma bakanlığı paylaştı.
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Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları, Cebrail, Fuzuli ve Ağdere illeri yönünde yoğunlaştı.
Azerbaycan ordusu gün içerisindeki operasyonlarında 30 yıldır işgal altında olan Cebrail kenti ile Karhulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Çereken, Daşkesen, Horovlu, Decal, Mahmutlu ve Caferabat köylerini işgalden kurtardı.
EZAN SESİ
Ermenistan ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracı imha eden Azerbaycan askerleri, yine çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi.
BAYRAKLAR ASILDI
Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarının ardından Azerbaycan ordusu tarafından başlatılan harekat tüm hızıyla devam ediyor.
Ele geçirilen bölgelere bayraklar asıldı. O görüntüler Azerbaycan Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı.