CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'yu savundu: İster Mustafa Kemal deyin, ister Atatürk

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yandaş kanalı Halk TV'de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu savundu. Kılıçdaroğlu, "İster Gazi Mustafa Kemal deyin, ister Atatürk. Bunlar aynı şey zaten. Bu tartışmalar yapay tartışmalar. Bunlar belli çevreler tarafından CHP'nin içini karıştırmak için körükleniyor. Karışmaz. CHP'nin ilkeleri, programı var." dedi.

Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi destekçisi Selahattin Demirtaş hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocamanı terör örgütü üyelerine hedef gösterdiği suçlamasıyla hazırlanan iddianame hatırlatılarak, Demirtaş'ın "yargılanmaktan kurtulamayacaksınız" tehdidi sorulan Kemal Kılıçdaroğlu, "Doğru. Bir savcı evlenebilir, evlendi diye kendisini kutlayabiliriz de ama soluğu sarayda alır ve bir fotoğraf verirse bu doğru değildir. Bu artık Cumhuriyetin savcısı diyemeyiz biz buna." açıklamasında bulundu.

"CHP NEDEN OYLARINI ARTIRAMIYOR?" SORUSUNA KOMİK YANIT

Yapılan kamuoyu araştırmalarına atıfta bulunarak, "CHP oylarını neden artıramıyor?" diye sorulan Kılıçdaroğlu, "artıramıyor" demenin 'haksızlık' olacağını iddia etti.