İşgalci devletin başbakanı Paşinyan: Türkler durdurulmazsa Viyana'ya kadar gidecek

Bild muhabirinin sorduğu "Erdoğan neden Azerbaycan'ı destekliyor?" sorusu için, bunun Erdoğan ve Türkiye'nin emperyalist politikalarının sonucu olduğunu öne süren Paşinyan, "Benim görüşüme göre Dağlık Karabağ ve Ermenistan Kafkaslar'da medeniyetin son kalesi. Eğer Türkleri durdurmazsak Viyana'ya kadar gidecekler." dedi.