CANLI | Yeni yıl coşkusu başladı! Dünya 2026'ya “Merhaba” dedi
2025 yılı geride kalırken, dünya 2026’nın gelişini karşılamaya başladı. Yeni yıla giren ilk ülke Okyanusya’da yer alan Kiribati oldu. Kiribati’yi Samoa, Tonga ve Yeni Zelanda izledi. Dünya genelinde birçok başkentte ise yeni yıl kutlamaları için hazırlıklar tamamlanırken, milyonlarca insan geri sayım için meydanlara odaklandı. İşte detaylar...
2025 yılı geride kalırken dünya 2026'nın gelişine hazırlanıyor. Yeni yıla giren ilk ülke, Okyanusya ülkesi Kiribati oldu.
Ahaber.com.tr gelişmeleri anbean aktarıyor...
JAPONYA VE GÜNEY KORE, 2026’YA ‘MERHABA’ DEDİ
Asya ülkeleri Japonya ve Güney Kore, 2026’ya girdi.
Uzak doğu ülkeleri olarak bilinen Japonya ile Güney Kore, TSİ 18.00’de 2026’ya ‘merhaba’ dedi. Yeni yıl, başkentler Tokyo ve Seul’da çeşitli gösterilerle kutlandı.
YENİ ZELANDA YENİ YILA GİRDİ
Yeni Zelanda, 2026'ya binlerce kişinin geri sayımının ardından "Merhaba" dedi.
Dünyanın dört bir yanında 2026 yılı için geri sayım başladı. Yeni yıla giren ilk ülke, Büyük Okyanus'ta yer alan ada ülkesi Kiribati oldu. Kiribati'nin ardından da Yeni Zelanda yeni yıla "Merhaba" dedi. Yeni Zelanda, 2026'nın ilk dakikalarına TSİ 14.00'de havai fişek gösterileri ile girdi.
Güney Yarım Küre'de bulunan ve yaz mevsimini yaşayan ülkenin Auckland şehrinde toplanan binlerce kişi, Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ile yeni yılı büyük bir coşkuyla karşıladı.
AVUSTRALYA 2026'YA HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİYLE GİRDİ
Avustralya, 2026'ya görkemli havai fişek gösterisiyle "merhaba" dedi.
Dünya yeni yıl için geri sayımına devam ediyor. Güney Yarım Küre'de bulunan Avustralya, TSİ 16.00'da 2026 yılına "merhaba" dedi. Sydney şehrindeki Harbour Köprüsü renkli ışık gösterileriyle aydınlandı, hava fişek gösterileri de dakikalarca sürdü. Geri sayım sonrasında ortaya çıkan görsel şölen ve gökyüzündeki rengarenk ışıklandırmalar izleyenleri hayran bıraktı.
Öte yandan 14 Aralık Pazar günü Sydney'deki Bondi Plajı'nda hayatını kaybeden 15 kişi için anma töreni düzenlendi. Çok sayıda kişinin katıldığı törende, saygı duruşunun ardından dualar edildi. Harbour Köprüsü, yeni yıla bir saat kala hayatını kaybedenlerin anısına beyaz ışıkla aydınlatıldı.
Avustralya'nın ardından Japonya, Tayvan, Çin ve Rusya yeni yıla girecek ülkeler arasında yer alıyor.
BONDİ SALDIRISI
Sydney'deki Bondi Plajı'nda baba-oğul iki saldırgan, pazar günü Hanuka Bayramı'nı kutlayan Yahudilerin üzerine ateş açmış, 15 kişi hayatını kaybetmişti. Polis, saldırganlardan 50 yaşındaki baba Sajid Akram'ı vurarak öldürmüş, 24 yaşındaki oğlu Naveed Akram ise yaralanmıştı. Olay yerinde öldürülen 50 yaşındaki saldırganın silah ruhsatının bulunduğu ve 6 kayıtlı silahının olduğu tespit edilmişti.
2026'YA GİREN İLK ÜLKE KİRİBATİ
Pasifik ülkesi Kiribati, yeni yıla "merhaba" diyen ilk ülke oldu. Noel Adası olarak da bilinen Mikronezya'daki ada ülkesi Kiribati, 2026'ya girdi.
YENİ YILA İLK GİRECEK ÜLKELER
Dünyada yeni yıla ilk giren ülke Okyanusya'daki Kiribati olacak. Kiribati, Türkiye saatiyle 13.00'te yeni yıla merhaba diyecek. Kiribati'nin ardından Samoa, Tonga ve Yeni Zelanda saat 14.00'te yeni yıla girecek.
2026'ya son giren ülke ise Amerikan Samoa'sı olacak.
