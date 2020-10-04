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Türkiye hemen yanıt verdi! Yunan tarafı gerginliği tetikliyor

'de karşısında yenilgi üstüne yenilgi yaşayan Yunan tarafı, provokasyonlara sarıldı. Türkiye'nin sorumluluk sahasında olan bölgede ilan eden 'a yanıt gecikmedi. Türkiye, yapılan bu eyleme karşılık yeniden NAVTEX yayınlayarak karşılık verdi.

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Giriş Tarihi: 04.10.2020
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Türkiye hemen yanıt verdi! Yunan tarafı gerginliği tetikliyor

Doğu Akdeniz'de sorunların diyalog ile çözülmesine yönelik adımların atıldığı bir dönemde Yunanistan tarafından gerçekleştirilen bu provokasyon üzerine Türkiye kendi sorumluluk sahasında olan söz konusu alanlar için kendisi yeniden NAVTEX yayımladı.

BÖLGEDE GERGİNLİK ARTACAK
Antalya NAVTEX İstasyonu tarafından yapılan duyuruda Türk NAVTEX servis sahası içindeki bir alana ilişkin yetkisiz bir istasyon tarafından duyuru yayımlandığı, söz konusu duyurunun yetkili olan Antalya NAVTEX İstasyonu tarafından yeniden yayımlandığı bildirildi. Duyuruda 6 Ekim ve 8 Ekim'de Doğu Akdeniz'de belirtilen sahalarda atış eğitimleri yapılacağı ifade edildi. Güvenlik kaynakları, Yunanistan tarafından atış eğitimleri maksadıyla Doğu Akdeniz'de geniş bir alanda ve yetkisiz bir istasyon tarafından ilan edilen söz konusu NAVTEX'lerin problemlerin çözümüne değil bölgede gerginliğin artmasına neden olacağını ifade etti.

Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki meselelerin uluslararası hukuk, diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümünden yana olduğunu belirten kaynaklar, Türkiye'nin bu konuda birçok adım attığını, çözüme katkı sağlayabilmek adına bazı askeri tatbikatların kapsamını azaltmayı, bazılarını ise ertelemeyi dahi değerlendirdiğini bildirdi.

Yunanistan tahrik peşinde! Türkiye’nin yetki alanındaki NAVTEX ilanı ne anlama geliyor? YUNANİSTAN TAHRİK PEŞİNDE! TÜRKİYE'NİN YETKİ ALANINDAKİ NAVTEX İLANI NE ANLAMA GELİYOR?

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