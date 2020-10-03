03 Ekim 2020, Cumartesi
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den rest: 30 yıl daha bekleyemeyiz

Son dakika haberine göre; , ile yaşanan sıcak çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulunurken, müzakere ve diyalog çağrısı yapan ülkelere tarihi nitelikte bir rest çekti. Aliyev, "Biz, 'durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz" gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları defalarca duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok." dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.10.2020
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den rest: 30 yıl daha bekleyemeyiz

, "Biz, 'durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz" gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları defalarca duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir." dedi.

Aliyev, kanalına, Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonu değerlendirdi.

sorununun çözülmemesinin başlıca nedeninin 'ın barıştan yana olmaması olduğuna işaret eden Aliyev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin işgale kayıtsız şartsız son verilmesi gerektiği yönündeki 4 kararının Erivan yönetimince hiçe sayıldığını hatırlattı.

Aliyev, çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubunun 28 yıldır hiçbir sonuç elde edemediğini ifade ederek "Biz, 'durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz" gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları defalarca duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir." diye konuştu.

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