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Aliyev'den Başkan Erdoğan'a mektup: Azerbaycan olarak size ve kardeş Türk halkına teşekkür ediyoruz

Cumhurbaşkanı İlham , Başkan 'ın Azerbaycan'a yönelik verdiği destek için bir teşekkür mektubu gönderdi. Aliyev, 'nin Azerbaycan'ın karşısındaki haklı davası karşısında sağlam ve net bir tavır ortaya koyduğunu belirtirken Başkan Erdoğan'a ve Türk milletine teşekkür etti. Aliyev ayrıca süreç içinde yaşananların Azerbaycan-Türkiye birliğinin açık örneği olduğunu da sözlerine ekledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.10.2020 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020
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Aliyev'den Başkan Erdoğan'a mektup: Azerbaycan olarak size ve kardeş Türk halkına teşekkür ediyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan'ın saldırılarına ilişkin açıklamalarının, Azerbaycan'ın haklı davasında yalnız olmadığını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

SÜRECİ ANLATTI

Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektubunda, Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan'a karşı bir askeri provokasyon daha başlattığını, yerleşim birimlerine ve askeri mevzilere ağır toplar dahil çeşitli silahlarla farklı yönlerden ateş açtığını anımsattı.

Bu provokasyon sonucunda askerlerin ve sivillerin hayatını kaybettiğini bildiren Aliyev, Azerbaycan ordusunun da bir karşı saldırı başlattığını kaydetti.

Ermenistan'ın 27 Eylül'deki saldırısının, Erivan yönetiminin Azerbaycan'a karşı askeri provokasyona başvurduğu ilk olay olmadığını aktaran Aliyev, temmuz-ağustos aylarındaki saldırıların ve yabancıların işgal altındaki Azerbaycan topraklarına yasa dışı olarak yerleştirilmesinin Ermenistan'ın saldırgan politikasından vazgeçmediğini gösterdiğini ifade etti.

Aliyev, Ermenistan yönetiminin "Dağlık Karabağ Ermenistan'dır" gibi ifadelerle müzakere sürecini anlamsız hale getirdiğini belirtti.

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SİZE VE KARDEŞ TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Ermenistan'ın yeni saldırısının, "ilk saatlerinden itibaren kardeş Türkiye Cumhuriyeti tarafından her düzeyde şiddetle kınandığını" ve hain bir eylem olarak görüldüğünü" hatırlatan Aliyev, mektubunda şunları kaydetti:

"Konuyla ilgili çok açık ve sert açıklamalarınız, Azerbaycan'ın haklı davasında yalnız olmadığını bir kez daha gösterdi. Türkiye'nin ilgili devlet kurumlarının yöneticileri, milletvekilleri ve sivil toplum temsilcileri de konuya sağlam ve net bir tavır koydu. Türk kardeşlerimizden her gün çok sayıda destek mektubu alıyorum. Tüm bunlar Azerbaycan-Türkiye birliğinin bir başka açık örneğidir ve Azerbaycan halkı tarafından çok değer görmektedir. Kendim ve Azerbaycan halkı adına size ve kardeş Türk halkına bu destekten dolayı teşekkür ediyorum."

Üyesi oldukları Türk Konseyinin 28 Eylül'de Dağlık Karabağ sorununun Azerbaycan'ın uluslararası kabul görmüş sınırlarının egemenliği, toprak bütünlüğü ve dokunulmazlığı temelinde bir an önce çözülmesinin önemine ilişkin bir bildiri kabul ettiğini belirten Aliyev, bu bildiri için de Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

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