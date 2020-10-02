Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Salgının seyrini kontrol altına aldık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son haftalarda yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. Konya dahil yüksek artışlardan söz ettiğimiz birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık." dedi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son haftalarda yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. Konya dahil yüksek artışlardan söz ettiğimiz birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık." dedi.
Fahrettin Koca, "Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 44, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65" ifadelerini kullandı.
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