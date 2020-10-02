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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Salgının seyrini kontrol altına aldık

, "Son haftalarda yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. dahil yüksek artışlardan söz ettiğimiz birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık." dedi.

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Giriş Tarihi: 02.10.2020 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Salgının seyrini kontrol altına aldık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son haftalarda yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. Konya dahil yüksek artışlardan söz ettiğimiz birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık." dedi.

Fahrettin Koca, "Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 44, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar gelecek...

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