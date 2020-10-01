01 Ekim 2020, Perşembe
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama!

Son dakika haberine göre; 'dan yeni bir açıklama geldi. , koronavirüsle mücadele ile ilgili, 'Bilelim ki, salgınla mücadele sürecinde, devletimiz, Halkının sağlığı kadar, ulusal çıkarlarını da korumaktadır' dedi.

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Giriş Tarihi: 01.10.2020 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınıyla mücadele hakkında sosyal medya adresinden bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle;

Bilelim ki, salgınla mücadele sürecinde, devletimiz, HALKININ SAĞLIĞI KADAR, ULUSAL ÇIKARLARINI DA korumaktadır. Çünkü salgın hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri, fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp, leke aramaktan farksızdır.

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