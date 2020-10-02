4. Seçim Aşamaları;

a. Evrak Kabul,

b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),

c. Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, mekik ve 400 metre düz koşu branşlarında yapılacaktır),

ç. Mülakat,

d. Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.

5. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte (başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir) sınav merkezinde hazır bulunacaklardır.

6. Sınavlara gelirken;

a. Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgelerin aslı ile birlikte fotokopilerini (seçim aşamalarında başarısız olan adayların belgeleri adayın kendisine iade edilecektir),

b. Aday Bilgi Formunu (Adaylar doldurarak getirmeleri gerekmektedir. Aday Bilgi Formuna ulaşmak için tıklayınız...),

c. Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) ile tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) alacakları "Durum Bildirir Tek Hekim Raporu"nu,

ç. Hayat Eve Sığar Uygulamasından alacakları HES Kodunu (pembe kapaklı dosya üzerine yazılı olarak) ve KARE KODLU çıktısını yanlarında getireceklerdir. Bu kapsamda;

(1) Nizamiye girişinde HES Kodu (Hayat Eve Sığar) Sorgulaması yapılacak,

(2) HES Kodu olmayan ve HES Kodu sorgulama sonucu RİSKLİ olan adaylar Nizamiyeden içeri alınmayacak, HES Kodlarını tedarik etmesi sonrasında sınava alınacak,

(3) HES Kodu sorgulama sonucu RİSKLİ olan adaylar; HES Kodu sonuçlarının normale dönmesi durumunda, temin faaliyetinin son günü olan 26 Ekim 2020 tarihine kadar sınavlara kabul edilecektir.