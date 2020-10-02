İBB, 2 yıl önce hizmete açılan ‘hizmete’ açtı! Sosyal medyada alay konusu oldu

AK Partili İBB tarafından 2018 yılında açılan Merter otoparkının yeniden açılmış gibi sunulması sosyal medyada alay konusu oldu. Aynı durumu yaşayan Kemerburgaz Kent Ormanı ile ilgili olarak "Yaptık' demedik ki, 'Açtık' dedik." açıklamasında bulunan İmamoğlu'nun bu sefer ki açıklaması ise merak ediliyor. (Hanife Akliman/Sabah)