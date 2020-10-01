TİKTOK mafyası İYİ Parti üyesi çıktı!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan Baran Kejanlı adlı şahıs, sosyal medyadan paylaştığı video ile illegal işlerinin reklamını yaptı. Videosunda "Mağdur olan, garibanlar parasını kaptıranlar, çaresiz kalan mahkeme yollarında sürünen insanlara sesleniyorum." diyerek yargıya olan güveni de zedelediği görülen Kejanlı adlı şahıs, 'tek adres' olarak da kendisini gösterdi.

Video görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından hakkında inceleme başlatılan şahıs, kısa süre içinde Şanlıurfa Emniyeti ekiplerince, videoyu çektiği lüks aracında yakalanarak Emniyet Genel Müdürlüğüne götürüldü.

SON SEÇİMLERDE İYİ PARTİ İÇİN ÇALIŞTI

Kejanlı'nın seçimlerden önce İYİ Parti'ye üye olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Baran Kejanlı, 4 Şubat 2019'da üye olduğu İYİ Parti'nin hâlen üyesi. Kejanlı, 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti'nin Ceylanpınar adayı Suna Coşkun'un seçim çalışmalarında da aktif rol aldığı öğrenildi.

Suna Coşkun'un seçim afişinde yer alan Kejanlı'nın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile de fotoğrafları bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Baran Kejanlı adlı kişi, sosyal medyada 'mafya hizmeti verilir' reklamı yaptı. Baran Kejanlı, paylaştığı görüntülerde "Arkadaşlar mağdur olan, garibanlar parasını kaptıranlar, çaresiz kalan mahkeme yollarında sürünen insanlara sesleniyorum. Tek bir adres vardır oda Baran Kejanlı" dedi. Reklam kullanıcıların tepkisini çekince, polis operasyon düzenledi ve Kejanlı'yı yakaladı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ/SABAH