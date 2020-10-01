Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli uyarıda bulundu. Koronavirüs salgınının kontrol altında tutulabilmesi için tedbirlere uyulması gerektiğini vurgulayan Bakan Koca, vaka tablosunu da paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 1 Ekim Perşembe gününe ait günlük koronavirüs verilerini açıkladı. Gelen son dakika haberine göre; Son 24 saatte yapılan 113 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 1407 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 67 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1507 oldu. Son 24 saatte 1402 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 281 bin 151'e yükseldi.

"AĞIR HASTA SAYISI DÜŞÜYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı mesajından "Bugün tespit edilmiş 1.407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım" ifadelerini kullandı.