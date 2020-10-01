İYİ Parti merkezinde dayak yiyen kadın: Evladım yaşındaki gençler kafama vurdu

Kadın hareketi olarak biz yola çıktık. Orada herkes bir vekil vardı, bilmiyorum ki ismini. Ümit Dikbayır saldırdı. Genç çocuklar vardı. Bilmiyorum kim onlar. Ama nasıl enseme enseme dirsekle kafa yedim ben. Yazıklar olsun. Benim evladım yaşımdaki çocuklar bana vurdular. Yazıklar olsun diyorum başka bir şey demiyorum." (Fatma Damla Yerlikaya/Sabah)