Son dakika: Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı
Son dakika haberi... Yeni Navtex ilanına göre, NATO üyesi ülkeler 5-9 Ekim tarihlerinde tatbikat yapacak.
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NAVTEX NEDİR?
Gelen bir son dakika haberine göre; Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan edildi. NATO üyesi ülkeler 5-9 Ekim tarihlerinde tatbikat yapacak.
NAVTEX NEDİR?
Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.