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DHKP-C destekçisi İsimsizler Hareketi’nin nasıl işlediği deşifre oldu

Sosyal medyada DHKP-C’nin destekçisi olarak faaliyet gösteren ’nin nasıl işlediği deşifre oldu. Telegram isimli haberleşme programı üzerinden örgütlenen kullanıcıların yöneticiden talimat alarak paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberi...

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Giriş Tarihi: 01.10.2020 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020
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DHKP-C destekçisi İsimsizler Hareketi’nin nasıl işlediği deşifre oldu

üzerinden devlet büyüklerine karşı provokasyon amaçlı başlıklar oluşturarak, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden ''nin işleyişi deşifre oldu.

Bilişim suçlarına yönelik sanal devriye faaliyetlerini sürdüren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada ağları üzerinden bir araya gelip "İsimsizler Hareketi" adı altında örgütlenen oluşuma operasyon düzenledi.

15 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
İstanbul'da 16 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında 19 kişi yakalanarak gözaltına alınmış emniyetteki ifadelerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Savcılık, ifadeleri alınan şüphelilerden 10'ununu tutuksuz olarak yargılanmak suretiyle serbest bırakılırken, 5 kişiyi adli kontrol 3 kişi ise tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk etti.

HASHTAG ÜZERİNDEN ÖRGÜTLÜ PROVOKASYON
İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren şüphelilerden M.S., 'İsimsizler Hareketi' adlı oluşumu deşifre ederek şu ifadeleri kullandı, 'Telegram isimli haberleşme programında isimsizler diye bir grup vardı.

Burada twitler paylaşılarak 'Bu akşam bu hastag ile paylaşımlarda bulunalım' deniliyor bizlerde paylaşımlarda bulunuyorduk. Zaten Telegram'da sadece yönetici topluluğa yazabiliyor. Grup üyelerinin mesaj yazma yetkisi bulunmuyordu.'

Sulh Ceza Hakimliği ifadesini aldığı 3 şüpheliyi Cumhurbaşkanına zincirleme şekilde hakaret suçu kapsamında tutuklayarak cezaevine gönderdi.

ATAKAN IRMAK/SABAH

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