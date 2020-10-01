DHKP-C destekçisi İsimsizler Hareketi’nin nasıl işlediği deşifre oldu

HASHTAG ÜZERİNDEN ÖRGÜTLÜ PROVOKASYON

İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren şüphelilerden M.S., 'İsimsizler Hareketi' adlı oluşumu deşifre ederek şu ifadeleri kullandı, 'Telegram isimli haberleşme programında isimsizler diye bir grup vardı.

Burada twitler paylaşılarak 'Bu akşam bu hastag ile paylaşımlarda bulunalım' deniliyor bizlerde paylaşımlarda bulunuyorduk. Zaten Telegram'da sadece yönetici topluluğa yazabiliyor. Grup üyelerinin mesaj yazma yetkisi bulunmuyordu.'