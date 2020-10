Salda'nın beyaz kumlarının sırrı! Aslında birer fosilmiş

"BU BEYAZ KUMLAR ASLINDA BİR FOSİL"

Bakanlığın Salda Gölü için aldığı kararları koşulsuz şekilde desteklediklerini vurgulayan Jeofizik Yüksek Mühendisi Abdurrahman Arıkan, şöyle devam etti: "İnsanların görmek için binlerce kilometre uzaktan geldikleri ama burada binlerce yıla saygı duymadıkları bir yer Salda Gölü. Çöplerini bırakmalarından bunu anlamaktayız. Şayet her insan kapısının önünü temizlese sokak tertemiz olacaktır. İnsanlar 'keşfet ve yok et' mantığını bırakmadığı sürece Salda Gölü'ne her gün yeni bir önlem alınacaktır. İnsanlar hep devletten bekliyor. Bu beyaz kumlar aslında bir fosil. Yani binlerce yıllar önce yaşamış bakterilerin bugüne olan kalıntıları. O halde biz bugün Salda Gölü'ne bakıyorsak şayet bundan binlerce yıl öncesini görmekteyiz. Bakanlığın kararını destekliyorum. Eskiden burada su yılanları vardı ama şu anda su yılanları yok çünkü insanlar geldi. Eskiden Salda Gölü'nden su içmek için kurtlar, kuşlar, çakallar inerdi. Şimdi yok çünkü insanlar geldi. Aslında hayvanlar doğaya inmiyor. İnsanlar onların yerlerine yerleştikleri için hayvanların yaşam alanları tamamıyla kaybolmuş durumda."

Salda Gölü kenarındaki Salda köyünde vatandaşların büyük bir turizm hazırlığı içerisinde olduğunu da aktaran Abdurrahman Arıkan, "Bu insanlar daha düne kadar hayvancılıkla uğraşıyorlardı. Salda köylüsü zamanla bu turizm sistemine adapte olacaktır" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların sağlığa iyi geldiğini düşündüğü için açtıkları çamur çukurlarının eski haline gelmesinin mümkün olmadığını da söyleyen Arıkan, "Zamanla çevre koşullarının etkisiyle düzelmeler olabilir ama eskiye dönmez" dedi.