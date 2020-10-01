01 Ekim 2020, Perşembe
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İtalya'ya kritik ziyaret

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio'nun daveti üzerine yarın İtalya'yı ziyaret edecek.

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Giriş Tarihi: 01.10.2020
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İtalya'ya kritik ziyaret

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmelerde, Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Üçüncü Zirvesi hazırlıklarının yanı sıra, Türkiye-İtalya ilişkileri ve Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ele alınacak, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

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