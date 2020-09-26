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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu talimatı verdi: Somalili genç yetenek Abdi Türkiye'ye getiriliyor

Son dakika haberine göre 'de imkansızlıklar içinde yaptığı maket uçak modelleriyle sosyal medyada ilgi odağı haline gelen genç yetenek Guled Abdi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatıyla bugün 'ye getirilecek. Kendi imkanlarıyla ulaştığı malzemelerle maket uçak tasarlayan Somalili Abdi'yle ilgili sosyal medyada, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı 'a atıfta bulunularak, "Somali'nin Bayraktar'ı" yorumları yapılmıştı.

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Giriş Tarihi: 26.09.2020 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu talimatı verdi: Somalili genç yetenek Abdi Türkiye'ye getiriliyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'daki paylaşımda, "Bakanımız Çavuşoğlu'nun talimatlarıyla ulaştığımız Somalili kardeşimiz Abdi'yi bugün ülkemize getiriyoruz. Teknofest Gaziantep'e katılacak, drone eğitimi alacak ve Türkiye'nin 'Milli Teknoloji Hamlesi' kahramanlarıyla buluşacak. Yanındayız Guled!" ifadelerini kullandı.

Kendi imkanlarıyla ulaştığı malzemelerle maket uçak tasarlayan Somalili Abdi'yle ilgili sosyal medyada, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a atıfta bulunularak, "Somali'nin Bayraktar'ı" yorumları yapılmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu talimatı verdi: Somalili genç yetenek Abdi Türkiyeye getiriliyor DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU TALİMATI VERDİ: SOMALİLİ GENÇ YETENEK ABDİ TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR

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