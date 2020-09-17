Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı Heiko Maas arasında kritik görüşme
Son dakika haberine göre...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü. Görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.
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Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü. Dün akşam saatlerinde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir görüşme gerçekleştirmişti.
DOĞU AKDENİZ MESELESİ
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.