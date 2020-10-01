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Son dakika: Sınır ötesi operasyonların süresini uzatan tezkereler TBMM'ye sunuldu

Son dakika haberine göre Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon, Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) TSK unsurlarıyla verdiği destek ile Birleşmiş Milletlerin (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin sürelerin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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Giriş Tarihi: 01.10.2020 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020
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Son dakika: Sınır ötesi operasyonların süresini uzatan tezkereler TBMM'ye sunuldu

Irak-Suriye, Orta Afrika ve Lübnan'da görev yapan Türk askerlerinin görev sürelerini uzatan tezkereler TBMM'ye sunuldu.

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