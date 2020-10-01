Son dakika: Azerbaycan Türkleri’nden orduya büyük destek! A Haber'e konuştular: Biz bu bayrakları Karabağ'da dalgalandıracağız
Son dakika haberi... Dağlık Karabağ operasyonunun 5. gününde bölgede neler yaşanıyor? A Haber ekibi sıcak bölgede son gelişmeleri takip ediyor. Berde'de toplanan Azerbaycan Türkleri'nden orduya büyük destek. Vatandaşlar yaşadıkları coşkuyu A Haber ile paylaştı.
Dağlık Karabağ operasyonunun 5. gününde bölgede neler yaşanıyor? A Haber ekibi sıcak bölgede son gelişmeleri takip ediyor. Berde'de toplanan Azerbaycan Türkleri'nden orduya büyük destek. Vatandaşlar yaşadıkları coşkuyu A Haber ile paylaştı.
Yüzlerde Azerbaycanlı vatandaş Berde'de toplantı.
Berde'de coşku üst düzeye çıkmış durumda. Vatandaşlar "Karabağ bizimdir" yazılı pankartlarla orduya destek verdiler.
BİZİM KARDEŞLİĞİMİZ SARSILMAZDIR
A Haber'e konuşan bir vatandaş "Ben kendim ve bütün halkım adına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerimi bildiririm. Biz kardeşiz. Bizim kardeşliğimiz sarsılmazdır. Bunu hiçbir düşman bozamaz. Biz kardeşiz. Yaşasın Azerbaycan – Türkiye kardeşliği" ifadelerini kullandı.
BİZ BU BAYRAKLARI KARABAĞ'DA DALGALANDIRACAĞIZ
Başka bir vatandaş ise "Biz bugün çok gururluyuz ordumuzla kardeşlerimizle. Türkiye – Azerbaycan dost değil ebedi kardeştir. Biz bu bayraklar uğrunda kanlarımız verdik. Biz bu bayrakları Karabağ'da dalgalandıracağız." şeklinde konuştu.