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Son dakika: Azerbaycan Türkleri’nden orduya büyük destek! A Haber'e konuştular: Biz bu bayrakları Karabağ'da dalgalandıracağız

Son dakika haberi... operasyonunun 5. gününde bölgede neler yaşanıyor? A Haber ekibi sıcak bölgede son gelişmeleri takip ediyor. Berde'de toplanan Türkleri'nden orduya büyük destek. Vatandaşlar yaşadıkları coşkuyu A Haber ile paylaştı.

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Giriş Tarihi: 01.10.2020 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020
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Son dakika: Azerbaycan Türkleri’nden orduya büyük destek! A Haber'e konuştular: Biz bu bayrakları Karabağ'da dalgalandıracağız

Dağlık Karabağ operasyonunun 5. gününde bölgede neler yaşanıyor? A Haber ekibi sıcak bölgede son gelişmeleri takip ediyor. Berde'de toplanan Azerbaycan Türkleri'nden orduya büyük destek. Vatandaşlar yaşadıkları coşkuyu A Haber ile paylaştı.

Son dakika: Azerbaycan Türkleri’nden orduya büyük destek! A Haber'e konuştular: Biz bu bayrakları Karabağ'da dalgalandıracağız

Yüzlerde Azerbaycanlı vatandaş Berde'de toplantı.

Son dakika: Azerbaycan Türkleri’nden orduya büyük destek! A Haber'e konuştular: Biz bu bayrakları Karabağ'da dalgalandıracağız

Berde'de coşku üst düzeye çıkmış durumda. Vatandaşlar "Karabağ bizimdir" yazılı pankartlarla orduya destek verdiler.

Son dakika: Azerbaycan Türkleri’nden orduya büyük destek! A Haber'e konuştular: Biz bu bayrakları Karabağ'da dalgalandıracağız

BİZİM KARDEŞLİĞİMİZ SARSILMAZDIR

A Haber'e konuşan bir vatandaş "Ben kendim ve bütün halkım adına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerimi bildiririm. Biz kardeşiz. Bizim kardeşliğimiz sarsılmazdır. Bunu hiçbir düşman bozamaz. Biz kardeşiz. Yaşasın Azerbaycan – Türkiye kardeşliği" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Azerbaycan Türkleri’nden orduya büyük destek! A Haber'e konuştular: Biz bu bayrakları Karabağ'da dalgalandıracağız

BİZ BU BAYRAKLARI KARABAĞ'DA DALGALANDIRACAĞIZ

Başka bir vatandaş ise "Biz bugün çok gururluyuz ordumuzla kardeşlerimizle. Türkiye – Azerbaycan dost değil ebedi kardeştir. Biz bu bayraklar uğrunda kanlarımız verdik. Biz bu bayrakları Karabağ'da dalgalandıracağız." şeklinde konuştu.

Son dakika: Azerbaycan Türkleri’nden orduya büyük destek! A Haber'e konuştular: Biz bu bayrakları Karabağ'da dalgalandıracağız

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