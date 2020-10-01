BİZ BU BAYRAKLARI KARABAĞ'DA DALGALANDIRACAĞIZ

Başka bir vatandaş ise "Biz bugün çok gururluyuz ordumuzla kardeşlerimizle. Türkiye – Azerbaycan dost değil ebedi kardeştir. Biz bu bayraklar uğrunda kanlarımız verdik. Biz bu bayrakları Karabağ'da dalgalandıracağız." şeklinde konuştu.