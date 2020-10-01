TBMM’de yeni yasama döneminin açılışına büyükelçilerden sadece Azerbaycan Büyükelçisi davet edildi
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama yılı açılışı yapıldı. Bu yıl açılışa salgın sebebiyle "Büyükelçiler" davet edilmedi. Ancak tek bir istisna vardı. Açılışa sadece Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim davet edildi ve tüm dünyaya açık bir mesaj verildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılının açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'nın yaptığı konuşmayla yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmada Azerbaycan'a ayrı bir başlık açarak önemli mesajlar verdi.
"AZERBAYCAN KENDİ GÖBEĞİNİ KESECEK…"
Başkan Erdoğan konuşmasında Azerbaycan'a tam destek vererek, "Trump, Putin, Macron'la görüştük ama netice yok. Azerbaycanlı kardeşlerimiz şu anda topraklarına dönecekleri günü bekliyor. Ona kimse yanaşmıyor. Önce bir bunu konuşalım hep oturdular konuştular ama bir netice yok işte şimdi netice almanın zamanı Azerbaycanlı kardeşlerimiz de şimdi kendi göbeğini kesmenin adımını attılar" dedi.
KARDEŞLİK KANITLANDI
Başkan Erdoğan'ın bu kritik mesajlarının arkasında öyle bir detay vardı ki tüm dünyaya Türkiye ve Azerbaycan'nın kardeşliğini kanıtlar nitelikteydi.
DAVET GİTMEDİ
TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı gerçekleşti ve bu yılki açılışta koronavirüs salgın sebebiyle "Büyükelçilere" davet gitmedi.
TEK BİR İSTİSNA YAPILDI
Ancak TBMM'de bir istisna vardı. Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, yasama yılı açılışını 'Kordiplomatik Loca'dan duayen koltuğundan takip etti ve tüm dünyaya açık bir mesaj verildi.