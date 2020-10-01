TBMM’de yeni yasama döneminin açılışına büyükelçilerden sadece Azerbaycan Büyükelçisi davet edildi

"AZERBAYCAN KENDİ GÖBEĞİNİ KESECEK…"

Başkan Erdoğan konuşmasında Azerbaycan'a tam destek vererek, "Trump, Putin, Macron'la görüştük ama netice yok. Azerbaycanlı kardeşlerimiz şu anda topraklarına dönecekleri günü bekliyor. Ona kimse yanaşmıyor. Önce bir bunu konuşalım hep oturdular konuştular ama bir netice yok işte şimdi netice almanın zamanı Azerbaycanlı kardeşlerimiz de şimdi kendi göbeğini kesmenin adımını attılar" dedi.