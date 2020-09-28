28 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bitlis merkezli terör operasyonunda 4 tutuklama

Bitlis merkezli terör operasyonunda 4 tutuklama

ekipleri tarafından yakalanan 6 şüphelisi hakim karşısına çıktı. 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.09.2020
ABONE OL
Bitlis merkezli terör operasyonunda 4 tutuklama

Bitlis merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, teslim olan ve yakalanan bölücü terör örgütü mensuplarının ifadeleri, teşhisleri ve tanık beyanları doğrultusunda, "bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak, yardım ve yataklık etmek" suçundan 25 Eylül'de Bitlis merkezli, İstanbul ve Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği de vurgulandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA