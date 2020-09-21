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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

'da terör örgütüne yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 21.09.2020
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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik bu sabah İlkadım ilçesinde 15 kişinin yakanmasına yönelik 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda Irak uyruklu 14 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Tespit edilen adreste bulunamayan 1 kişinin ise yakalanmasına çalışılıyor. Gözaltına alınanların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. 14 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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